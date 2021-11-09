По последней моде: Бузова вслед за Лорак позволила себе теплую куртку – хит этой осени

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» посоветовала дамам, которые следят за трендами, обратить свое внимание на куртки-авиаторы.

По мнению ведущей, они стали хитом этой осени и не потеряют своей актуальности зимой и весной. Куртки выглядят ярко и смело, к тому же теплые. Поэтому понравятся дамам на всей территории России.

Тренд уже поддержала Ани Лорак, которая выбрала черную модель с такого же цвета меховым воротником. А также Ольга Бузова, она предпочла контрастный вариант с белым мехом.

В модной курточке Ольга Бузова вначале появилась в Париже, а потом в Милане, прогуливаясь по европейским улочкам. Теперь звезда улетела частным самолетом в неизвестном направлении. По старой доброй традиции артистка пока не раскрывает поклонникам места своей новой дислокации.

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