Полнит многих, но только не ее: Навка рискнула примерить твидовый костюм с юбкой самого модного цвета

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» рассказывала о твидовых костюмах с жакетами и юбками.

По мнению ведущей, они практически всегда визуально утяжеляют образ. И лишь небольшому количеству женщин с изящными формами удается выглядеть в них хрупкими.

Татьяна Навка рискнула облачиться в такой комплект и вряд ли прогадала. В личном блоге она показала свой визит в этом наряде за ботинками для коньков. Звезда российского льда выбрала серый костюм — этот цвет, к слову, по данным Института Pantone, считается наряду с желтым главным в этом году.

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