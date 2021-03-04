Толстят и портят фигуру: кто должен отказаться от платьев с жакетами, рассказала Хромченко

При этом такое сочетание считается одним из самых трендовых.

Комбинация платья и жакета вот уже несколько сезонов подряд считается одной из самых интересных и трендовых. Чаще всего под низ женщины предпочитают надевать летящие модели макси и мидакси, а наверх – оверсайз или классические жакеты.

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Но, как оказалось, это сочетание идет далеко не всем, а некоторым дамам оно практически противопоказано. Об этом на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказала Эвелина Хромченко. Она осталась недовольна образом, который создал «народный стилист» для довольно крупной героини программы.

«Для женщин с такой фигурой, с таким контекстом, с такой шириной спины не очень идут сочетания традиционного жакета и платья. Получается слишком широкая спина, ставится неверный акцент, тем более, в очень разбеленном голубом», — высказалась стилист.

Александр Васильев тоже заметил, что этот аутфит явно не вытянул визуально участницу проекта. Ранее он советовал полным дамам примерять одежды с вертикальными линиями и элементами асимметрии. Хромченко также рекомендовала корпулентным дамам обратить свое внимание на однотонные брючные костюмы, которые при правильном подборе по размеру подают фигуру в более выгодном свете.

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