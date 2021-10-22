«Выглядите очень стройной»: Хромченко показала белый брючный комплект, который скрыл лишний вес

Широко известен стереотип о том, что белые вещи полнят, однако Эвелина Хромченко иного мнения. Стилист убеждена, что светлые оттенки в правильной комплектации не только не толстят, но напротив, способны оказывать эффект стройности.

Один из таких комплектов, который успешно скрыл лишний вес героини шоу, представили на подиуме проекта «Модный приговор». Участница фэшн-преображения примерила широкие брюки, которые являются трендом сезона. Хромченко настоятельно рекомендует их корпулентным дамам, ведь под их объемами можно скрыть какой угодно объем.

Топ в тон тоже оказался свободным и, что особенно важно, он закрывал бедра. Визуально стройнил и делал фигуру компактной сетчатый темный кардиган, который создавал боковые вертикали. Ну и дорисовывала талию золотистая пряжка пояса.

«Вы в этом костюме выглядите очень стройной. И это в костюме белого цвета. Все стереотипы разбиты», — заметила Эвелина Хромченко.

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