Откровенно толстит: какое платье, по мнению Хромченко, нельзя носить полным

Всего один неправильный элемент может испортить все впечатление от образа.

Эвелина Хромченко не раз говорила в эфире проекта «Модный приговор» Первого канала о том, что полным дамам очень хорошо подходят однотонные брючные костюмы или полуприлегающие платья, также единого цвета. Эта одежда зрительно вытягивает силуэт, делая его внешне стройнее.

больше по теме Почему полным нужно опасаться расстегнутых кофт и жилетов, рассказала Хромченко Очень важно подбирать корпулентным модницам одежду с вертикалью.

Однако, как оказалось, этот прием работает не всегда, важно также замечать, из каких элементов сшит наряд, если в нем есть горизонтальные – к своему внешнему виду стоит присмотреться повнимательнее. Не исключено, что они полнят. Именно такое неудачное платье подобрала для корпулентной героини проекта Анны «народный стилист». В чем именно состоит фэшн-промах, зрителям поведала Эвелина Хромченко.

«На платье внизу есть оборка, она дает дополнительные две горизонтали, которые совершенно не нужны при такой комплекции. И тело начинает делиться несколько раз там, где оно совершенно спокойно может быть единым, что очень помогает вертикальному визуальному восприятию и делает любую женщину стройнее немедленно», — прокомментировала образ стилист.

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