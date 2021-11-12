«Как же Симбуля выросла»: дочь Нюши в образе принцессы показала, как она умеет кокетничать

Певица Нюша ответила на вопросы своих поклонников в личном блоге и пообщалась с фолловерами на личные темы. Ранее мы писали о том, почему звезда решила рожать в Дубае и что она ответила подписчику, который спросил ее о двойне.

Также одна из поклонниц Нюши восхитилась подросшей дочкой Нюши Симбой, которой исполнилось три года 6 ноября.

«Как же Симбуля выросла», — написала артистке пользовательница Сети.

На это Нюша ответила: «О да», украсив свое послание смеющимися смайлами и выложив забавное видео с наследницей. В кадре малышка позирует в нарядных туфлях и с короной на голове, изображая принцессу. Она постучала каблучками и кокетливо наклонилась вбок, насмешив за кадром маму.

К слову, дочь Нюша тоже рожала не в России, выбрав клинику в Майами.

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