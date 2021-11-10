Девочки выросли: кем стали актрисы сериала «Папины дочки»
Видео
Макияж на Новый год Водяного Тигра: лайфхак от модного стилиста
Видео

Когда растешь в «бабском царстве»: Самойлова призналась, что ее с Джиганом сын называет себя в женском роде

Оксана Самойлова считает, что вокруг Давида слишком много сестер.

Когда растешь в «бабском царстве»: Самойлова призналась, что ее с Джиганом сын называет себя в женском роде
Джиган с женой. Фото: instagram.com/samoylovaoxana/

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала поклонникам об особенностях своего полуторагодовалого сына Давида. У многодетной мамы это единственный мальчик, который растет в окружении трех сестер — Ариелы, Леи и Майи.

Самойлова считает своего наследника очень сообразительным и даже превзошедшим умом дочек. Но при этом с интересной чертой: малыш называет себя в женском роде.

«Я должна признаться… Кажется, Давидик — самый умный из всех наших детей. Этот полуторагодовалый малыш говорит длинными предложениями, понимает абсолютно все и даже запоминает всех по именам.

У него только одна проблемка: он всегда про себя говорит «она», «сама» и так далее. Но мы это списываем на то, что он повторяет за сестрами. И еще у меня есть теория, что каждый следующий ребенок развивается быстрее», — написала Оксана Самойлова в личном блоге.

Сын Оксаны Самойловой. Скриншот: instagram.com/samoylovaoxana/

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Джиганновости шоу-бизнесаОксана Самойлова