«Фигура кажется крупноватой»: Лопырева совершила модный провал, выбрав неудачный топ с имитацией жемчуга

Виктория Лопырева появилась на публике в шелковой струящейся юбке оттенка «чайная роза». Звезда сочетала ее с вязаной кофточкой необычной модели, имитирующей жемчужины.

Знаменитая блондинка также примерила изящные открытые босоножки и взяла сумочку в тон юбке. Стилист Елена Бестави в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro заметила, что в этом луке Виктория Лопырева выглядит грузновато и подсказала почему.

«На первый взгляд очень привлекающий внимание аутфит. Шелковая юбка в пол очень модная, романтичная. Трикотажный верх разнофактурной вязки тоже очень актуален. Но когда начинаешь присматриваться к деталям, стильность образа рушится.

На трикотажном верхе мы видим имитацию жемчужинок, очень плавные переходы. Он хорошо сочетается с сережками, но есть диссонанс с другими аксессуарами — сумкой и босоножками. Если бы босоножки были без стразовых подвесок, то было бы идеально.

Сумка гармонична по цвету с юбкой, но она достаточно жесткая в плане восприятия. И эти аппликации из роз удешевляют образ в целом.

На мой взгляд также было бы лучше, если бы верх был покороче, потому что потеряна линия талии. Из-за этого вся фигура кажется немного крупноватой. У Виктории точеная фигура и замечательная талия. И если бы верх был с завышенной талией, она бы была подчеркнута должным образом, и аутфит выглядел бы более эффектно», — прокомментировала Елена Бестави.

Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави благодаря мастер-классам и Школе имиджа и стиля BestaviStyle учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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