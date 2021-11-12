«У вас двойня?»: Нюша ответила на главные вопросы поклонников о своей беременности

Нюша решила на какое-то время обосноваться в Дубае и родить своего второго наследника именно здесь. Она уже нашла в Эмиратах жилье и вовсю занимается переездом. Певица рассказала об этом своим поклонникам, отвечая на главные вопросы от них про беременность.

«В России сейчас зима, у меня достаточно большой животик. И я не представляю, как еще несколько месяцев буду ходить по такой холодной погоде», — объяснила Нюша.

Также фолловеров волновал другой вопрос, связанный с тем, что живот у Нюши выглядит ну очень большим.

«У вас двойня?» — спросила певицу подписчица. «Нет! Там один прекрасный мальчик! И когда я была беременна Симбой, у меня был тоже большой животик, такой же», — сказала Нюша.

Также поклонникам было интересно, не тяжело ли Нюше путешествовать во время беременности, ведь она на последних сроках успела побывать в Испании, на Крите, во Франции. И даже решилась слетать в горы Алтая. Нюша ответила, что ей гораздо легче путешествовать, чем сидеть дома, а чувствует она себя прекрасно.

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