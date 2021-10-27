«Был куплен Аллой»: Максим Галкин предстал на съемках в наряде, который для него выбрала жена

Шоумен и телеведущий Максим Галкин поделился в микроблоге видео, на котором запечатлел закулисье шоу, название и суть которого раскрывать не стал, объяснив, что это пока тайна.
Партнершей Максима Галкина по проекту стала певица Валерия. Именно она фигурирует в видео телеведущего. Звезды обсудили наряды друг друга.
Валерия пришла на съемки в переливающемся мини-платье, которое привело в восторг Максима Галкина.
Но телеведущий не только сделал комплименты Валерии, он успел похвалить и свою жену Аллу Пугачеву.
На съемки Максим Галкин пришел в наряде, который для него выбрала супруга. Кстати, как оказалось, такая же вещь есть в гардеробе мужа певицы Валерии, Иосифа Пригожина.
«Между прочим, пиджак был куплен Аллой», — гордо сказал Максим Галкин.
«А Иосиф сам покупал», — ответила певица Валерия.
«А мне Алла купила», — еще раз подчеркнул Максим Галкин.
Очевидно, что вещь, приобретенная для него женой, очень нравится Максиму Галкину, который доверяет вкусу Аллы Пугачевой.
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