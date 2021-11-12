«Гениально!»: Максим Галкин пришел в восторг, сняв пробу с салатов, которые приготовили Гарри и Лиза

Известный телеведущий Максим Галкин довольно часто рассказывает своей аудитории в Instagram о том, как протекает будничная жизнь его семьи в замке в деревне Грязь.

В его микроблоге только за последнее время появлялись милые сюжеты о завтраках и сборах детей Гарри и Лизы в школу, о поделках, которыми близнецы порадовали звездных родителей на Хеллоуин.

На этот раз Максим Галкин показал, как Гарри и Лиза готовят салаты на уютной кухне замка. Причем он объявил для детей кулинарное состязание — у кого из них получится вкуснее.

Лиза Галкина приготовила салат с помидорами черри, макаронами и соусом песто, а Гарри — с черри, луком, лимоном, рукколой и оливковым маслом.

Максим Галкин снимал пробу и пришел в восторг от того, что приготовили Гарри и Лиза. Правда, победителей в этом баттле не было.

«Гениально. Победила дружба! Это было одинаково вкусно», — объяснил свое соломоново решение Максим Галкин.

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