«Интернетом пользоваться не умеет»: Садальский перечислил «грехи» Васильевой

Актер Станислав Садальский в Instagram негативно высказался о своей коллеге и бывшей близкой подруге Татьяне Васильевой, с которой ранее он был не разлей вода.

«Не обижайтесь на Танечку. Она ничего не понимает ни в Инстаграме, ни в Ютубе, ни в политике, поскольку интернетом пользоваться не умеет. Мобильный телефон у нее существует только для того, чтобы периодически ронять его в унитаз, а все соцстраницы, которые у нее есть, конечно, ведет не она сама, а ее безработные родственники». Станислав Садальский

По словам Садальского, Васильева выходит в прямые эфиры, где общается со своими поклонниками за деньги. Кроме того, актриса ходит по телешоу, где перемывает кости своим коллегам. Как думает актер, у Васильевой прогрессирует деменция.

Ранее Татьяна Васильева заявила, что для нее Станислав Садальский стал нерукопожатным. Он оскорбительно высказывался о детях актрисы. Говорил, что они сидят на шее звезды.

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