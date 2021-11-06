«Величайшая актриса»: Садальский рассказал, в честь кого Ефремов создал театр «Современник»

Как отметил актер, профессиональную карьеру эта звезда в итоге «просвистела».

Актер Станислав Садальский в Instagram рассказал, в честь кого много лет назад Олег Ефремов основал театр «Современник». Это актриса Лиля Толмачева, первым мужем которой был как раз режиссер.

«Когда-то ее первый муж Олег Ефремов забрал из театра «Моссовета», где Толмачева триумфально играла Нину в «Маскараде» с Мордвиновым. Придумал и создал театр «Современник» для Лили. Юрий Завадский посчитал это предательством и навеки приказал вытравить имя Толмачевой из списков, служивших в театре. Эдуардо де Филиппо после театрального спектакля «Никто» назвал ее великой русской итальянкой». Станислав Садальский

Как отметил Садальский, свою карьеру в кино величайшая актриса «просвистела». Она не хотела играть роли, потому что была предана театру. При этом в те годы «Современник» считали театром-изгоем. Спектакли, в частности, не снимали на пленку.

Напомним, что Лиля Толмачева ушла из жизни в августе 2013 года. На момент смерти ей был 81 год.

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