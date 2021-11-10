«Нерукопожатный»: почему Васильева никогда не простит Садальского

Гостьей нового выпуска YouTube-шоу «Откройте, Давид!» стала актриса Татьяна Васильева. Ведущий проекта Давид Виннер задал ей в эфире провокационный вопрос.

«Для вас существуют нерукопожатные люди? Может быть, коллеги?» — поинтересовался он. «Ну да, есть один. Один! А все остальные — нет. Мне их всех жалко. Это Садальский», — ответила Васильева.

Актриса рассказала, что во время спектаклей, когда он был ее партнером, артист специально якобы любил ее выводить на провокации. Например, во время отработанной любовной сцены мог спросить ее, за какую она партию голосовала. «Слава богу, теперь это все позади», — вздохнула звезда. Татьяна Васильева сказала, что никогда с ним больше не будет работать.

«Он мог бы быть хорошим артистом, если бы его не засосала его тупая деятельность в Instagram. Все, что он пишет, — сплетни сплошные. И люди, которые из театра, им это дико как-то. То, что люди прячут, он это вытаскивает и всем показывает», — прокомментировала Татьяна Васильева.

Артистка сказала, что никакие силы не заставят его простить. Ей все равно, как он к ней относится, и что он «про нее несет».

«Если трогают моих детей, я разорву, перекушу горло, стану вампиром, убью. Он посягнул на это. В этом его вина. Она доказана. Он нарушил мой главный закон жизни: «Не трогай детей», — сказала Васильева.

Напомним, Стас Садальский ранее высказывался о детях Татьяны Васильевой, которые, по его словам, сидят на ее шее.

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