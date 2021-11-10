«Выпад против нормального!»: Васильева высказалась о появлении в спектаклях Бузовой, Валерии и кавээнщиц

Татьяна Васильева считает, что такой наглости у профессиональных актрис нет.

Татьяна Васильева стала новой гостьей YouTube-шоу «Откройте, Давид!». Ведущий проекта Давид Виннер спросил, как она относится к появлению непрофессиональных актеров на театральной сцене. И, в частности, Ольги Бузовой во МХАТе имени Горького.

«Это какой-то выпад против всего нормального!» — не сдержала эмоций Васильева.

Виннер сказал, что вместо Бузовой якобы хотели взять в постановку «Чудесный грузин» певицу Валерию. И спросил, был бы в этом случае спектакль лучше или нет.

«У меня нет ответа на этот вопрос. А почему? Больше не из кого выбирать? Что я могу сказать?» — ответила Васильева.

Также актриса прошлась по кавээнщицам, которые, по ее словам, «ломятся на сцену».

«Наверное, они какие-то самородки. Наверное, им лучше не в трамвайное депо пойти, а сразу на сцену. Но пробивная сила у них! Ни одна артистка из театрального вуза не способна на это, как они пробиваются!» — удивилась Васильева.

Однажды она приняла участие в одном проекте с одной из них, рыжей и полной, по описанию звезды советского кино.

«Она не давала никому говорить. Наглости! Без комплексов! Громко! Четко! И все — она в народе!» — сказала Васильева.

Актриса не смогла вспомнить, как звали эту юмористку, вместе с ведущим она предположила, что это могла быть или Марина Федункив, или Ольга Картункова.

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