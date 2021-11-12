«Это расстраивает, заставляет грустить»: Комиссаренко негативно высказался о Мартиросяне

По словам стендап-комика, он потрясен холодным отношением экс-звезды Comedy Club к сотоварищам по цеху.

Стендап-комик Слава Комиссаренко во время беседы с Юрием Дудем раскритиковал за равнодушие шоумена Гарика Мартиросяна, который не поддержал комика Идрака Мирзализаде.

«Когда ты знаешь, сколько Мартиросян написал всего на свете: номера Comedy Club, КВН… И потом вдруг ты смотришь интервью, где человек говорит, что он не в курсе, ни о чем не знает и не разделяет… Это расстраивает, заставляет грустить». Слава Комиссаренко

Как отметил Комиссаренко, Мартиросян — значимый человек в истории российского юмора. Но, как думает стендап-комик, в последнее время Мартиросян чуть оторвался от реальности.

Напомним, что МВД пожизненно запретило въезд в Россию комику Идраку Мирзализаде. Причиной стал его стендап-монолог о ксенофобии.

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