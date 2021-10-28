«Поначалу ТНТ был не против»: Мартиросян объяснил, почему закрыли «Прожекторперисхилтон»

Как отметил юморист, контракт с Первым каналом разрешали заключать на год.

Шоумен Гарик Мартиросян в интервью Денису Ковальскому объяснил, почему в свое время закрыли популярный проект «Прожекторперисхилтон», в котором, помимо самого Мартиросяна, участвовали также Александр Цекало, Сергей Светлаков и Иван Ургант.

«Поначалу ТНТ был не против. Контракт с Первым каналом нам разрешали заключать на год. Потом еще на год. А потом сказали: запрещаем. У нас же долголетний контракт с ТНТ. И, чтобы остаться в «Прожекторе», надо было расторгнуть все договоры с ТНТ». Гарик Мартиросян

Как отметил шоумен, все было не так, что им одним днем запретили вести программу на Первом канале. Были длительные переговоры, однако решить непростой вопрос положительно не получилось.

Теперь звезды дают живые концерты «Прожекторперисхилтон» по стране. Правда, без Александра Цекало. Он, как сказал Мартиросян, стал крутым продюсером и снимает сериалы для Netflix.

Напомним, что «Прожекторперисхилтон» выходил с 2008 по 2012 год. Также несколько выпусков показали в 2017 году.

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