«Облысел, сошел с ума и просил все деньги»: Воля назвал причину ухода Мартиросяна из Comedy Club

Как отметил шоумен, на самом деле так получилось.

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ озвучил причину ухода Гарика Мартиросяна с проекта. В гости на шоу пришел музыкант Анатолий Цой.

«Самый главный вопрос, который я вижу в глазах у всех. Почему развалился МBAND и нахрена вы вообще собирались?» — спросил Павел Воля своего гостя.

«Так получилось», — кратко ответил Анатолий Цой.

«Ребят, каждый раз приходишь, задаешь вопрос по существу и ответ: «Ну так получилось». Ну скажи честно. Один сошел с ума. Второй просил деньги. Третий облысел», — заметил Павел Воля.

«Ну ладно. А почему тогда от вас ушел Мартиросян?» — пошел в атаку Цой.

«Так получилось. Он просто облысел, сошел с ума и просил себе все деньги». Павел Воля

Напомним, что Гарик Мартиросян был одной из главных звезд Comedy Club на протяжении долгих лет. Несколько лет назад он решил покинуть проект.

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