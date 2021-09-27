«Плевать я хотел на всех»: Мартиросян резко высказался о ситуации с комиком Мирзализаде

Гарик Мартиросян уже длительное время является яркой персоной на телевидении. Он лишь недавно перестал вести Comedy Club. Теперь напарником Павла Воли стал Гарик Харламов.О своей новой жизни и уходе с популярно юмористического шоу Мартиросян рассказал в интервью для YouTube-шоу «А поговорить?».

Когда была затронута тема комиков, которых преследуют в России за шутки, то также вспомнили Идака Мирзализаде. Мартиросян отметил, что в любой шутке нужно разобраться, проанализировать, какой был контекст, но за шутки, которые оскорбляют людей, нужно наказывать, считает он. В своем высказывании шоумен был достаточно резок.

«Какая солидарность? Солидарность с кем? Стоп. Плевать я хотел на всех этих комиков. У меня нет никакой солидарности. Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, твари, мерзавцы и отвратительные типы, какая солидарность?» — отметил Гарик.

Более того, он также напомнил, что у передачи специально прописано, что она юмористическая для особо обидчивых персон. При этом, даже такая предосторожность, по его словам, не помогает избежать встречи с полицией.

«Ты не понимаешь, что такое юмор? Вот, написано „юмористическая программа“. Спроси у людей, все подтвердят», — сказал гость передачи.

Он также добавил, что не стоит шутить про национальность, так как чаще всего это оскорбляет представителей этих национальностей. Мартиросян поделился опытом, что в шутке нужно озвучивать и минусы и плюсы.

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