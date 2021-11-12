«Пыталась оторвать лакомый кусочек»: Политов рассказал о бесчинствах Собчак на концертах «На-На»

По словам музыканта, светская львица рвала на музыкантах одежду.

Певец Владимир Политов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как светская львица Ксения Собчак в молодости рвала одежду на музыкантах группы «На-На».

«Она срывала с вас одежду?» — спросил удивленный ведущий Борис Корчевников.

«Она зачинщицей была всего этого на концертах в Питере. Она во главе этой когорты девчонок выскакивала на сцену. Более всех рьяно пыталась оторвать лакомый кусочек». Владимир Политов

«Оторвала?» — спросил Корчевников.

«Оторвала. Кусок одежды», — заявил Владимир Политов.

Напомним, что Владимир Политов выступает в группе «На-На» более тридцати лет. Он является лидером коллектива.

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