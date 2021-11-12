«Он многим добра желает»: Политов рассказал, как Садальский выживал его из группы «На-На»

Музыкант Владимир Политов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как его выживал из группы «На-На» актер Станислав Садальский.
«Мы первую песню записали «Если б не было ночей». Когда я с ней вышел в Сочи на концерте, то там был Станислав Садальский. Всеми горячо любимый. После концерта он подошел к Бари Алибасову и говорит ему: «Зачем ты взял его? Из него ничего не получится».
«Станислав Садальский может сказать, но часто ошибается», — заметил ведущий программы Борис Корчевников.
«Он многим добра желает, да», — сказал Владимир Политов.
Напомним, что Владимир Политов выступает в группе «На-На» более тридцати лет. Он является лидером коллектива.
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