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«Он многим добра желает»: Политов рассказал, как Садальский выживал его из группы «На-На»

Как отметил музыкант, актер говорил продюсеру коллектива Бари Алибасову, что из него ничего не получится.

«Он многим добра желает»: Политов рассказал, как Садальский выживал его из группы «На-На»
Станислав Садальский. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Владимир Политов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как его выживал из группы «На-На» актер Станислав Садальский.

«Мы первую песню записали «Если б не было ночей». Когда я с ней вышел в Сочи на концерте, то там был Станислав Садальский. Всеми горячо любимый. После концерта он подошел к Бари Алибасову и говорит ему: «Зачем ты взял его? Из него ничего не получится».

Владимир Политов

«Станислав Садальский может сказать, но часто ошибается», — заметил ведущий программы Борис Корчевников.

«Он многим добра желает, да», — сказал Владимир Политов.

Напомним, что Владимир Политов выступает в группе «На-На» более тридцати лет. Он является лидером коллектива.

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Бари АлибасовВладимир ПолитовПрограмма ""Судьба человека"СочиСтанислав Садальский