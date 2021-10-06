Политов назвал настоящую причину развода Алибасова с Федосеевой-Шукшиной

Один из лидеров группы «На-на» Владимир Политов озвучил настоящую причину развода продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

«Они с Лидией Николаевной продолжают общаться, несмотря на развод. Они развелись-то по другой причине. Насколько я знаю, Ольга Шукшина претендует на что-то, и чтобы обезопасить группу «На-На», Бари и решил развестись». Владимир Политов

Как заметил Политов, Алибасов сегодня счастлив на пенсии. Он отдыхает и наслаждается жизнью. При этом вынужден передвигаться на коляске, так как перенес серьезную операцию. Он поддерживает с продюсером связь практически каждый день, сообщает «Собеседник».

Напомним, что не так давно Алибасов и Федосеева-Шукшина развелись. Их брак не продержался и трех лет.

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