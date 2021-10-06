Как ухаживать за кожей осенью: три основных момента
Видео
Как принцесса Беатрис нашла свое счастье
Видео

Политов назвал настоящую причину развода Алибасова с Федосеевой-Шукшиной

Как отметил музыкант, продюсер и актриса продолжают общаться.

Политов назвал настоящую причину развода Алибасова с Федосеевой-Шукшиной
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Globallookpress.com

Один из лидеров группы «На-на» Владимир Политов озвучил настоящую причину развода продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Владимир Политов
Владимир Политов. Фото: Globallookpress.com

«Они с Лидией Николаевной продолжают общаться, несмотря на развод. Они развелись-то по другой причине. Насколько я знаю, Ольга Шукшина претендует на что-то, и чтобы обезопасить группу «На-На», Бари и решил развестись».

Владимир Политов

Как заметил Политов, Алибасов сегодня счастлив на пенсии. Он отдыхает и наслаждается жизнью. При этом вынужден передвигаться на коляске, так как перенес серьезную операцию. Он поддерживает с продюсером связь практически каждый день, сообщает «Собеседник».

Напомним, что не так давно Алибасов и Федосеева-Шукшина развелись. Их брак не продержался и трех лет.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Бари АлибасовБари Алибасов последние новостиВладимир ПолитовЛидия Федосеева-ШукшинаНовости google