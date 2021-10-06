«Туриченко говорит: «Матвиенко видел пару раз за все время работы»: Политов – об «Иванушках»

Музыкант и один из лидеров группы «На-на» Владимир Политов заявил, что продюсер коллектива Бари Алибасов создал и воспитал всех певцов команды.
При этом, как подчеркнул Политов, у них никогда не было отношений работодатель-подчиненный.
«Вот с «Иванушками» общаемся, Кирилл Туриченко, к примеру, говорит, что Матвиенко видел пару раз за все время своей работы в группе».
По словам Политова, они с Алибасовым прежде всего партнеры, а по жизни обычные друзья. Он заверил, что в современном мире мало, кто может похвастаться такими отношениями, сообщает «Собеседник».
Напомним, что Владимир Политов – на протяжении долгих лет является лидером «На-на».
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