«Туриченко говорит: «Матвиенко видел пару раз за все время работы»: Политов – об «Иванушках»

Как отметил музыкант, у них в группе «На-на» отношения построены совсем по-другому.

Музыкант и один из лидеров группы «На-на» Владимир Политов заявил, что продюсер коллектива Бари Алибасов создал и воспитал всех певцов команды.

При этом, как подчеркнул Политов, у них никогда не было отношений работодатель-подчиненный.

«Вот с «Иванушками» общаемся, Кирилл Туриченко, к примеру, говорит, что Матвиенко видел пару раз за все время своей работы в группе». Владимир Политов

По словам Политова, они с Алибасовым прежде всего партнеры, а по жизни обычные друзья. Он заверил, что в современном мире мало, кто может похвастаться такими отношениями, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Владимир Политов – на протяжении долгих лет является лидером «На-на».

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