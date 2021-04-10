Федосеева-Шукшина рвется в Калининград, где Алибасов весело проводит время с бывшей женой

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник заявила, что ей с трудом удалось отговорить актрису поехать к своему мужу продюсеру группы «На-на» Бари Алибасову в Калининград, где он сейчас живет в одной квартире со своей бывшей женой Еленой Уронич и, по слухам, весело проводит с ней время.

«Она рвалась к мужу, которого увезли в Калининград. Она готова поехать за ним туда. Но мы пока ее, честно говоря, удержали, отговорили. Там холодно. У нее здоровье слабое. Эпидемия еще не прекратилась. Мы считаем, что ей надо поберечься. Мы найдем возможность узнать о его истинном состоянии». Юлия Вербицкая-Линник

Как отметила Вербицкая-Линник, родные Алибасова, прежде всего его сын, поступают подло. Прячут продюсера от родной жены. При этом юрист отметила, что супруга по закону имеет право знать о состоянии мужа, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Елена Уронич является матерью Бари Алибасова-младшего.

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