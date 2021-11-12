«Друзья мои, я – коллекционер!»: Мясников из «Уральских пельменей» удивил коллекцией кукол

Шоумен из «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников в Instagram показал коллекцию своих кукол.

«Друзья мои, я — коллекционер! Но не простой. Я коллекционирую куклы. Монстры Хай, Винкс и даже Барби. Поэтому, если у вас есть куклы, но вы выросли и хотите их выбросить или кому-то отдать, то отдавайте мне, я еще не вырос». Вячеслав Мясников

Как отметил Вячеслав Мясников, он взамен тоже готов что-нибудь подарить своим подписчикам. Юморист попросил всех писать ему в директ. Он со всеми свяжется.

Напомним, что Вячеслав Мясников выступает вместе с Андреем Рожковым в шоу «Ваши пельмени». При этом шоумены присоединяются к «Уральским пельменям» на концертах в Екатеринбурге и для записи программ для канала СТС.

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