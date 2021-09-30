«Это мой секрет»: Рожков из «Уральских пельменей» поделился рецептом хачапури по-аджарски

Как отметил шоумен, всем придутся по душе «Вкуснюшки от Андрюшки».

Шоумен из «Уральских пельменей» Андрей Рожков в Instagram поделился рецептом приготовления хачапури по-аджарски.

«Так, друзья мои. Показывают рецепт приготовления. Берем дрожжевое тесто и делим его на небольшие шарики. Катаем такой не толстый овальчик. Начинка сулугуни. Потом режем адыгейский сыр. Добавляем яичко, шепотку муки и немножко соли. На нашу лепешечку кладем сыр по краям и закатываем бортики. Это такой секрет. Так вкуснее. Закидываем нашу начинку. Тесто смазываем желтком. И на 15 минут в духовочку на 260 градусов. В центр желточек. Кусочек сливочного масла и ням-ням. Приятного аппетита». Андрей Рожков

Ниже артист сделал подпись: «Ну все, вам капец! «Вкуснюшки от Андрюшки». Рецепт хачапури с «секретом»! Всем приятного аппетита!»

Напомним, что Андрей Рожков и Вячеслав Мясников сейчас выступают в шоу «Ваши пельмени». При этом на концертах в Екатеринбурге они присоединяются к основному составу «Уральских пельменей».

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