Уже 19 лет вместе: Мясников из «Уральских пельменей» с женой-байкершей отметили гранатовую свадьбу

Шоумен из «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников в Instagram разместил снимок со своей красавицей-женой Надеждой. Пара вместе уже на протяжении 19 лет. На фотографии они запечатлены вдвоем около мотоцикла. Известно, что Надежда, как и ее муж, без ума от «двухколесных коней».

«Кто знает, как называется 19-летие со дня свадьбы? Пишите. Ну и, конечно, поздравляйте! У нас как раз сегодня такая дата! Девятнадцать лет пролетели как один день. Все прочту и поставлю сердечки». Вячеслав Мясников

«У вас гранатовая свадьба. Горько. Поздравляем», «Гранатовая. Только не от названия фрукта, а от названия камня», «Граната уже ручная за столько лет. Поздравляю, но будьте всегда начеку», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Вячеслав Мясников с женой — многодетные родители. Их сыновья-близнецы Константин и Максим появились на свет в 2010 году. Спустя семь лет у пары на свет родился их третий сын Никита.

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