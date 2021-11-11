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«Хорошо, что Брежнев умер»: жена Жигунова заступилась за участников сценки с поцелуем на «Игре»

Как отметила Виктория Ворожбит, депутаты бы лучше с таким же рвением с коррупцией боролись.

«Хорошо, что Брежнев умер»: жена Жигунова заступилась за участников сценки с поцелуем на «Игре»
Сергей Жигунов с женой. Фото: instagram.com/vzhigunovochka/

Жена актера Сергея Жигунова Виктория Ворожбит в Instagram заступилась за участников скандального поцелуя на шоу «Игра».

Поцелуй Леонида Брежнева
Поцелуй Леонида Брежнева. Фото: instagram.com/vzhigunovochka/

«Из-за поцелуя двух мужчин на сцене телеканалу грозит штраф миллион рублей или бан на 60 суток. Хорошо, что Брежнев уже умер, ему бы, наверное, денег на штрафы не хватило».

Виктория Ворожбит

Как добавила Виктория Ворожбит, если бы депутаты с таким же рвением с коррупцией боролись, то им бы цены не было.

Напомним, что в выпуске проекта «Игра» шоумены Денис Дорохов и Александр Панекин поцеловались на публике. При этом они изображали со сцены жениха и невесту. Юмористы не ожидали, что поцелуй посчитают пропагандой нетрадиционных отношений.

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Александр ПанекинВиктория ВорожбитДенис ДороховЛеонид БрежневСергей Жигунов