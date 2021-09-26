Муж очаровался: Валерия после советов Хромченко облачилась в жакет с рукавами-окороками для прогулки по Вене

Валерия и ее муж Иосиф Пригожин в настоящий момент отдыхают в Вене. Продюсер рассказал в личном блоге, что эта поездка оказалась для них спонтанной. И именно такие незапланированные выезды для него и жены обычно бывают самыми интересными.

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Певица Валерия тоже насладилась отдыхом с возлюбленным в полной мере, она призналась, что в 50 лет с хвостиком чувствует себя как никогда прекрасно – дети выросли, а они с мужем могут спокойно радоваться прелестям жизни.

Пара вышла на променад по столице Австрии в хорошем настроении, а очарованный муж Валерии снял свою жену в трендовом наряде. Звезда облачилась в кожаные шорты, топ и модный жакет с рукавами-окороками, на которые советовала обратить внимание Эвелина Хромченко. Сейчас они на пике популярности и сразу делают вид интереснее. Кроме того, могут правильно подать фигуру, например, отвлечь от слишком широких бедер.

Также ведущая «Модного приговора» рекомендовала присмотреться к сумочкам-круассанам, как у Валерии. Они впервые появились во Франции и сейчас очень популярны.

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