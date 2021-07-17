«Смотрюсь худеньким»: Иосиф Пригожин сфотографировался со статуей Будды

Продюсер захотел, чтобы его живот можно было гладить и при этом становиться богаче.

В одной из последних публикаций личного микроблога продюсера Иосифа Пригожина появилось его свежее фото. Примечательно, что на снимке продюсер добился зрительного обмана с помощью статуи Будды.

Иосиф Игоревич отметил, что на фоне духовного учителя он выглядит гораздо стройнее. Пригожин запечатлелся в знак доказательства рядом с деревянной статуей Будды. Избранник исполнительницы Валерии померился животами и широкими улыбками с основателем буддизма.

«Только на фоне этого Будды я смотрюсь худеньким. Говорят, если погладить живот Будды, то денег прибавится. Эх жаль, что с моим так не работает», — признался Пригожин.

Поклонники Пригожина оценили чувство юмора знаменитости. Они были удивлены поразительным сходством Иосифа Игоревича и Будды:

«Зато улыбки одинаковые», «Иосиф Игоревич, Вы классный!», «Люблю за чувство юмора!», «Класс! Идеальное сходство».

Однако некоторые сообщение Пригожина посчитали простой жалобой:

«Опять без денег, бедненькие, когда вы уже уйметесь?», «А что у вас, можно подумать, денег нет», «Думаю, у вас без поглаживания все окей!».

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