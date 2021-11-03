«Выглядит лучше, чем популярные звезды»: Ровалс назвал главную изюминку в гардеробе Малышевой

Как отметил имиджмейкер Аллы Пугачевой, телеведущая не похожа на других.

Имиджмейкер певицы Аллы Пугачевой Джордж Ровалс заявил, что ему очень нравится образ ведущей программы «Жить здорово!» на Первом канале Елены Малышевой.

«Кстати, вы знаете, образы Малышевой мне нравятся, особенно ее расклешенные юбки. Она выглядит намного лучше, чем все наши популярные звезды. Она не похожа на других». Джордж Ровалс

Как отметил Джордж Ровалс, есть, конечно, изъяны и в образе Елены Малышевой. Ему, к примеру, не нравится ее прическа. По словам имиджмейкера Аллы Пугачевой, если у Елены Малышевой хватит на него денег, то он готов поработать с ней, сообщает «Собеседник».

Ранее Джордж Ровалс негативно оценил образы ведущих «Модного приговора» Эвелины Хромченко и Александра Васильева. К примеру, телеведущую он назвал куклой из восьмидесятых годов.

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