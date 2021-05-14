«Наш доктор с нами уже 17 лет»: Мария Аронова – о семейном враче и участниках программы «Доктора против Интернета»

Возможно ли поставить человеку врачебный диагноз, найдя симптомы болезни в Сети? На этот вопрос могут ответить участники программы «Доктора против Интернета» на Первом канале. Познавательное шоу ведет актриса Мария Аронова. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках передачи и узнала много интересного.

Шоу снимается в одном из павильонов «Останкино». Студия оборудована под врачебный кабинет, где хранятся учебники по биологии, склянки с химическими реактивами, муляжи человеческих мозгов и прочие атрибуты медицины. Особой гордостью реквизиторов является Скелет, словно бы наблюдающий за всем происходящим из комнаты.

В день может сниматься по несколько передач. Герои, о которых пойдет речь, появятся в одном из выпусков телепроекта.

Участники шоу – врачи

Участники программы делятся на две команды: дипломированные врачи и активные пользователи Интернета, которые нередко пользуются мировой паутиной для чтения новостей медицины. В шутку их можно назвать «диванные эксперты», поскольку они считают, что болезнь можно определить, «загуглив» симптомы. Но так ли это?

Чтобы ответить на этот вопрос, в студию приглашаются пациенты, которые рассказывают о симптомах своего недуга докторам и сетевым «специалистам». И задача участников – определить, чем болен гость программы. Интернет-пользователи могут спросить у «Гугла», врачи же должны поставить диагноз, основываясь только на собственных знаниях.

Командам дается минута на размышление, во время которой они удаляются в совещательные комнаты, и возможность задать пациенту наводящие вопросы по теме. Но если в первом туре играют все участники противоборствующих лагерей, то во втором все надежды возлагаются только на одного игрока от каждой команды. Каждый выпуск составы обеих команд меняются.

Корреспонденту Teleprogramma.pro в этом смысле повезло. И врачи, и их конкуренты в день моего пребывания на съемках шоу были как на подбор. Судите сами.

Светлана Кузнецова работает терапевтом больше 15 лет. Помимо врачебной практики, доктор ведет свой блог в Инстаграм, главная цель которого – чтобы ее подписчики получали информацию о болезнях из проверенных источников и вовремя обращались к врачу. Светлана воспитывает трех детей, с которыми ходит на рок-концерты и в горы.

Хирург, гастроэнтеролог, эндоскопист Александр Бастрыкин является кандидатом медицинских наук. Кстати, по его стопам пошли и дети. Дочь Александра Вениаминовича – врач, а сын – студент медицинского Университета.

Анастасия Ромашкина – врач-дерматовенеролог, косметолог, дерматоонколог, физиотерапевт, одно из ее профессиональных достижений – защита кандидатской диссертации. В свободное время любит читать, кататься с мужем на велосипеде и пишет стихи на разные темы.

Интернет-эксперт и актер Адам Булгучев: «Играть с профессионалами очень интересно»

Под стать медикам и команда сетевых экспертов. Например, в нее входит известный актер Адам Булгучев – заслуженный «Берия» нашей страны. Все дело в том, что артист сыграл генерального комиссара внутренней безопасности СССР Лаврентия Берию… 16 раз в разных фильмах, например, сериале «Жуков», биографической картине «Орлова и Александров», сериалах «Смерш», «Гетеры майора Соколова» и многих других лентах. А всего же на счету Адама более 60 ролей в кино.

На вопрос, почему решил принять участие в программе «Доктора против Интернета», ответил, что ему нравится сам формат передачи. К тому же Адам является активным пользователем всемирной Сети и нередко прибегает к ее помощи.

А вот к докторам ходит редко, если только к стоматологам. Но считает, что в нужный момент пациент должен в первую очередь обращаться к медикам, а не только доверять Интернету. Однако на программе Первого канала продемонстрировал отличное умение разбираться в хитросплетениях Всемирной паутины, и конечно, эрудированность.

«Когда против тебя играет команда профессионалов, это очень интересно, — признается Адам. – Поэтому я с удовольствием принял участие в таком соревновательном процессе. На самом деле это и познавательно.

Марина Борисова – организатор праздников, владеет собственной фотостудией. Но признается, что большую часть времени посвящает двум детям.

Лариса Новикова – пенсионерка, которая активно интересуется вопросами ЗОЖ и верит в возможности народной медицины.

Пациент Алексей Белов – «Супердедушка Москвы – 2019»

Редакторы Первого канала умудрились найти не только интересный состав команд, но и необычного пациента. Знакомьтесь, 62-летний пенсионер Алексей Белов – один из самых ярких участников городской программы «Московское долголетие».

В 2019 году он занял второе место на конкурсе «Супердедушка Москвы», где конкурсантам нужно было пройти массу испытаний: спеть, станцевать, принять участие в кулинарном поединке, спортивном состязании, конкурсе эрудитов. Вообще, Алексей всегда занимал активную жизненную позицию и умел побеждать. Недаром до выхода на заслуженный отдых прошел путь от простого инженера до руководителя предприятия.

О передаче «Доктора против Интернета» узнал благодаря проекту «Королевская осанка» — это обучение основам дефиле в рамках того же «Московского долголетия». Алексей уже принимал участие в показах мод. Кстати, зрители могли увидеть «молодого пенсионера» и в другой программе Первого канала «Давай поженимся», куда он приходил в качестве жениха. Правда, его пути с потенциальной невестой разошлись, и тогда Алексей решил вплотную заняться своим здоровьем.

«Благодаря передаче «Доктора против Интернета» люди могут обратить внимание на свое самочувствие. А мне же важно похудеть, правильно питаться, убрать из рациона спиртные напитки, — говорит Алексей Белов. — Раньше я весил 100 килограммов, а теперь похудел до 75. Не курю, пью легкое сухое вино, стараюсь больше ходить пешком, в хорошую погоду буду чаще прогуливаться в парках. Также я приобрел кардиотренажер и каждый день занимаюсь на нем по 30 минут».

«Живая подсказка» — котенок

Во время съемок передачи участникам даются всевозможные подсказки. Например, один из диагнозов пациента, пришедшего на передачу, упоминался в сериале «Доктор Хаус».

Кстати, за кулисами проекта можно было увидеть маленького котенка, которого принес один из участников проекта. Возможно, он появится в передаче в качестве «живой подсказки». Пока же этого не случилось, за котофеем присматривали практически все участники съемочного процесса, передавая кота из рук в руки.

Мария Аронова: «Хороший доктор – это лотерейный билет в жизни»

И конечно, настроение на передаче «Доктора против Интернета» во многом создает ее ведущая – актриса Мария Аронова. Сама Мария признается, что не «Интернетный человек», а наиболее активными пользователями Сети являются ее дочь, сын, муж и брат, которые и помогают актрисе во всем разобраться.

«Интернет – конечно, вещь хорошая. А по теме нашей передачи скажу вот что. Если у вас в жизни есть доктор, с которым вы можете посоветоваться, — это необыкновенное счастье, лотерейный билет в жизни, — говорит Мария Аронова. — Я держу кулаки за то, чтобы пациенты как можно чаще обращались к семейным докторам. Раньше существовала такая практика. А я же, скажу вам честно, люблю советоваться с врачами».

— А в вашей судьбе есть такой семейный доктор?

— Да и не один. И это, конечно, необыкновенная радость. Я молю Бога за то, чтобы наши любимые медики были здоровы, чтобы им хватило на все сил. Когда у нас с Женей родилась дочка Симочка, к нам пришел участковый детский врач. И она ходит к нам до сих пор, хотя дочери уже 17 лет. Мы советуемся с ней по каждому поводу, когда это касается Симочкиного здоровья. Нашего врача зовут Любовь Николаевна.

— Кто из участников передачи вас особенно поразил?

— Приходят люди, которые рассказывают о своих диагнозах, причем довольно серьезных. И иногда ты встречаешь личностей, настолько наполненных жизнью и верящих в прекрасное, что они являются примером для всех нас. Меня всегда поражала сила человеческого духа.

На съемках программы ты также понимаешь, насколько врачи — уникальные люди. Ну а в пандемию мы, конечно, им аплодируем. Я с большим уважением отношусь к докторам, способным на такое фантастическое самопожертвование, особенно в наше непростое время, да и вообще всегда.

— А что скажете об Интернет-экспертах?

— Порой удивляешься тому, насколько участники правильно задают вопрос. Они настолько конкретизируют проблему, что действительно получают точный ответ из Интернета. Но больше всего меня радует то, что каждый участник этой команды говорит: «Да, это мы все узнали, поняли, правильно ответили на вопросы, но приходите к врачам». И если спрашиваешь, а пойдете ли вы сами к доктору, то в ответ слышишь: «Обязательно».

Teleprogramma.pro тоже обращается к своим читателям: не занимайтесь самолечением, «загуглив» тревожные симптомы. Сразу же обращайтесь к врачам!

И смотрите программу «Доктора против Интернета» каждое воскресенье на Первом канале, в 14: 00

Смотрите также: