«Ниже падать некуда»: Мария Аронова рассказала, что заставит ее развестись

Исполнительница роли тренера по фигурному катанию в фильме «Лед» — Мария Аронова — рассказала, что не должна терпеть женщина в браке.

Знаменитость счастлива вместе со своим вторым мужем, актером Евгением Фоминым. Мария любит избранника и доверяет ему. Однако у актрисы есть одно правило, которое она никогда не позволит нарушить. Речь идет о рукоприкладстве. По словам Ароновой, именно физическое насилие может привести пару к разводу.

«С изменой можно разобраться, хотя и сложно. Развод неминуем в случае рукоприкладства. Даже пощечина со стороны мужчины — это однозначно развод. Не оправдывать и не прощать это никогда! Потому что ниже падать некуда», — рассказала Аронова «Собеседнику».

Собственно избиение привело к тому, что предыдущий брак артистки окончательно распался. Напомним, первым мужем Марии был актер Владислав Гандрабура.

«Внутри у меня есть некая банка, которая должна наполниться, чтобы я перестала рваться душой к любимому человеку — звонить, искать встреч и, получая пинки и оскорбления, бесконечно прощать. Но когда сосуд наполняется и закрывается крышкой — все, возврата к прошлому больше не будет. Последней каплей в банке под названием «Владислав Гандрабура-старший» стало то, что он поднял на меня руку», — вспомнила актриса.

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