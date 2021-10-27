«Надеюсь, что труппа выживет»: Аронова высказалась о новом руководстве во МХАТе им. Горького

Конец октября стал насыщенным благодаря переменам не только в жизни москвичей, так как был объявлен локдаун, но и смене руководителей сразу в двух театрах. Во МХАТе им. Горького свои перестановки. Так, в беседе с журналистами Мария Аронова прокомментировала назначение Владимира Кехмана гендиректором театра. Актриса дала понять, что переживает за судьбу коллег.

«Я не знакома с ним, к сожалению, но надеюсь, что труппа выживет, все пойдет хорошо. В наши дни это очень важно. Театр Вахтангова когда-то лотерейный билет вытащил в лице Римаса Туминаса и Кирилла Крока», — отметила она.

Стоит добавить, что о МХАТе говорят в этом году часто благодаря Ольге Бузовой, которая сыграла в одном из новых спектаклей. Это вызвало большой резонанс в обществе, так как многие негодовали, что телеведущая стала актрисой. А вот Аронова поддержала Бузову и считает, что приглашать в театр на работу можно людей из разных сфер деятельности.

«Мне кажется, на сцену можно выводить кого угодно, если в этом есть необходимость. Меня огорчили нападки на Олю. Она совершенно здесь ни при чем. На сцены великих театров могут приглашаться и выходить музыканты, балетные актеры, спортсмены. Сейчас это распространено», — пояснила Аронова в беседе с «ФАН».

Добавим также, что перемены произошли и в МХТ имени Чехова. Там пост художественного руководителя занял Константин Хабенский.

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