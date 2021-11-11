«Мне нужен мужчина, которому я рожу ребенка»: Анна Семенович рассказала о двух своих ухажерах

По словам исполнительницы, она пока еще свой выбор не сделала.

Певица Анна Семенович в беседе с Идой Галич призналась, что сейчас за ней ухаживают сразу два мужчины. В будущем от одного из них она планирует родить ребенка.

«Мне нужен мужчина, которому я рожу ребенка. Мне надо, чтобы он был хорошим отцом. Серьезно подхожу к своему выбору. У меня есть пара достойных претендентов». Анна Семенович

По словам Семенович, один ухажер – молодой предприниматель, который не связан с миром шоу-бизнеса. Второй мужчина постарше. Он — бизнесмен. При этом, как сказала Семенович, молодой ухажер крайне настырный человек.

Напомним, что Анне Семенович сейчас 41 год. Певица никогда не была замужем.

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