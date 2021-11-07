«Слишком эротично! Ватрушка еле уместилась»: Семенович в монокини нашла самую сексуальную позу для своих ягодиц

Экс-солистка группы «Блестящие» повернулась к камере спиной, обнажив «наливные» прелести ниже поясницы.

Анна Семенович на пляжном фото позировала в сексапильном монокини, показав всю красоту своих пышных форм. Таким «сдобным булочкам» сзади позавидовала бы и американская дива Ким Кардашьян.

Экс-солистка группы «Блестящие» игриво обваляла свои упругие прелести в песке, словно «сдобу в муке», очаровав мужскую часть подписчиков в Instagram, ну а женская половина лишилась дара речи от зависти. Настолько сексапильно выглядит «поплавок» певицы.

«Вау! Ягодицы в песке обваляла», «Ну что за русалочка такая??», «Зачем так утягивать булочки! Даже мокрая ткань в пышную сдобу впилась», «Упс, ай! Секси-леди», «Булочки в песке обваляла как сдобу в муке», «У вас в семье есть пекарь?? Откуда такие вареники», «Слишком эротично! Ватрушка еле уместилась», «Бесподобная», «Просто мечта!» — пишут фолловеры.

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