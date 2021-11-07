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Семенович сексуально обваляла постройневшие бедра на пляже, но люди все равно заметили только бюст

Анна Семенович показала фигуру в Египте.

Семенович сексуально обваляла постройневшие бедра на пляже, но люди все равно заметили только бюст
Анна Семенович. Фото: Global look press

Анна Семенович решила провести свой отпуск в Египте, где смогла показать свои постройневшие формы.

Поклонники певицы, увидев ее в бикини на фото в Instagram, удивились, насколько подтянутой и стройной стала артистка. Анна Семенович щеголяла на побережье стройными ножками и упругими ягодицами.

А на последнем секси-кадре в синем бикини певица сделала акцент на подтянутых бедрах, обваляв их в песке, но люди все равно заметили только ее выдающуюся грудь.

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich/

«Шикарный у вас бюст!», «Ух, вот это бюст!», «Роскошная вы, Анна. Особенно грудь», — отметились фолловеры.

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