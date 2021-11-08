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«В самом соку»: Семенович на четвереньках потрясла своим знаменитым бюстом на пляже

Артистка отдыхает в Египте.

«В самом соку»: Семенович на четвереньках потрясла своим знаменитым бюстом на пляже
Анна Семенович. Фото: Global Look Press

Эти дни Анна Семенович проводит в Египте. Певица загорает на пляжах, нежится в теплом море и позирует для новых фотосессий. Результатами делится со своими фанатами в инстаграм.

На этот раз Семенович решила сфотографироваться, стоя на коленях у моря. Анна надела ярко-синий купальник, который подчеркнул ее сочные формы.

Анна Семенович
Анна Семенович. Скриншот: instagram.com/ann_semenovich

«Красотка, в самом соку! Обожаю Вас! Классная! Фото бомба! ы очень красивая и прекрасная женщина, певица и актриса, талантливая телеведущая, очень любим Вас. Царица!», — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее 41-летняя Семенович рассказывала, что пока не встретила человека, которому захотела бы родить детей. О будущем артистка уже позаботилась, заморозив яйцеклетки.

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