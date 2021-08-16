«Возвращайтесь скорее!»: Владимир Пресняков сходит с ума в разлуке с Натальей Подольской и сыновьями

Звездная пара уже довольно продолжительное время находится не вместе.

Музыкант Владимир Пресняков дал понять, что с трудом переживает расставание с любимой женой Натальей Подольской и сыновьями Артемием и Ваней.

Звездный отец поделился в микроблоге снимком, на котором запечатлена его супруга и наследники во время купания в бассейне. Снимок был сделан во время отдыха семьи в Турции, в тот момент Владимир Пресняков и Наталья Подольская с сыновьями были рядом.

«Возвращайтесь скорее, мои любимые», — подписал кадр Владимир Пресняков.

Поклонники пары тут же начали оставлять комментарии, восхищаясь милым снимком. Примечательно, что сама Наталья Подольская никак не отреагировала на призыв мужа. Вероятно, она сделает это позже. У молодой мамочки просто-напросто может не быть времени на общение с супругом.

Сейчас Наталья Подольская вместе с сыновьями Темой и Ваней отдыхает в Египте. Певица публикует много фото и видео в бикини, чем, вероятно, раззадоривает своего супруга Владимира Преснякова, который на этот раз не поехал на отдых, оставшись дома, в Москве.

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