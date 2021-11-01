И улыбка до ушей: Подольская показала, как Пресняков довел до восторга годовалого малыша

В семье Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего царит гармония. Супруги воспитывают двоих детей, младшему из которых только-только исполнился один годик.

Накануне звезды собрались большим семейным кругом, чтобы повеселиться на Хэллоуин. В гости пришел старший сын Преснякова, Никита, и все вместе они играли, смеялись, вкусно ужинали и пугали друг друга.

Малышам «досталось» больше всех. Папа сначала расхаживал по дому в страшной маске клоуна, а затем устроил мальчикам «полетушки», как выразилась Подольская.

Взяв за руки годовалого сынишку, Пресняков раскрутил его вокруг своей оси, и санок пришел в настоящий восторг. Хот мама с папой личика крохи не показывают, его довольная улыбка все равно попала в кадр.

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