«Полную бешеной созидательной энергии»: Маргарита Симоньян в мятном платье и бирюзовом пальто предстала с Тиной Канделаки

Десятого ноября свой день рождения отмечает известная телеведущая, продюсер и медиа-менеджер Тина Канделаки. Звезде экрана исполнилось сорок шесть лет.

В этот день она принимает поздравления от своих близких, друзей, коллег и поклонников. Не осталась в стороне от праздника и известная журналистка Маргарита Симоньян.

Она тепло поздравила Тину Канделаки, поделившись совместным с ней фото в микроблоге. В кадре две яркие брюнетки предстала в платьях и накинутых на них пальто.

У Маргариты Симоньян платье мятного оттенка красиво сочетается с пальто бирюзового цвета. А Тина Канделаки соединила в одном луке платье цвета лимона и тренч цвета молока.

«Талантливую, полную бешеной созидательной энергии, умную, красивую, спортивную Джану, Тину Канделаки дорогую — с днем рождения!» — написала под фото Маргарита Симоньян.

Подписчики известной журналистки присоединились к поздравлениям, попутно осыпав комплиментами обеих популярных дам.

«Какие вы красивые! Поздравляю», «Роскошные красотки!», «Какие вы яркие и красивые! А еще умные! Обожаю вас! Тина, с днем рождения!», «Самую быстро говорящую на всем телевизионном пространстве с днем рождения!», «Девочки! Какие вы красавицы, умницы. Достойные дети своих родителей», — высказались в Сети.

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