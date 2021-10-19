«А нашей Маро — два года»: Симоньян поделилась трогательными кадрами с дочкой Кеосаяна

Маргарита Симоньян является известной журналисткой в России. Ей часто доводится общаться с высокопоставленными людьми. У нее всегда было настороженное отношение к браку, поэтому играть свадьбу она категорически отказывается. Но уже почти 10 лет Маргарита живет с режиссером Тиграном Кеосаяном. У них подрастает трое детей: дочь Марьяна, сын Баграт и младшая дочь Маро.

Примечательно, что Симоньян дружит с экс-женой возлюбленного Аленой Хмельницкой. Они часто вместе отмечают семейные праздники, а также ходят друг к другу в гости. 19 октября у супругов состоялось важное событие. Их младшей дочке исполнилось два года. Обычно они не показывают наследников, но на этот раз Маргарита опубликовала архивные кадры с малышкой. На них можно увидеть темные волосы и брови-дуги. Само лицо родители прикрыли смайликом в виде солнца.

«А нашей Маро сегодня — два года» — написала Симоньян.

Поклонники и друзья принялись поздравлять малышку. «2 года как один миг пронеслись. Будь счастлива, милая девчуля, здорова и увлечена», «Как выросла», «Красотка», «Кажется, она копия мамы», «Бровки то какие», «Пухляшечки здоровья огромного, на радость мамочке и папочке», «Пусть будет счастлива, ваша девочка», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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