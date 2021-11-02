Танцы до утра: пополневшая Канделаки в черном платье в пол не скрыла изъяны фигуры

Тина Канделаки долгое время вела передачу «Детали», а потом показала, как умеет мастерски быстро задавать вопросы в игре «Самый умный». Теперь Тина не только журналист, но и бизнесвумен. В свое время она дружила с Ксенией Собчак, но потом между ними пробежала черная кошка. Лишь недавно они встретились и смогли тепло пообщаться.

Канделаки славится не только своей эрудицией, но и чувством стиля. 45-летняя телеведущая не боится экспериментировать с образами. Она постоянно носит каблуки и предстает в ярких луках.

На этот раз журналистка поделилась кадрами, на которых показала, как отдохнула на родине. Тина в черном вечернем платье в пол с мерцающим верхом устроила танцы на вечеринке. Тюрбан и крупные серьги дополнили ее вечерний образ.

«Это мог бы быть Хеллоуин, но в Грузии так одеваются даже за хлебом. С моей Мзией из Тбилиси. Вечер в кругу близких друзей — лучший отдых. Оптимизм — в душе», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что она выглядит моложе своих лет, но некоторые разглядели изъяны. «Красотка», — одарила ее комплиментом звездный визажист Ирина Митрошкина. «Танец плеча», «Какой красивый наряд», «Это живот выпирает?», «В Грузии все объедаются», «Тина, танцы старомодные», «Поправилась как», — прокомментировали пост подписчики.

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