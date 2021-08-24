«Он периодически делает предложение»: Симоньян объяснила, почему не выходит замуж за Кеосаяна

Телеведущая Маргарита Симоньян в шоу Валерии «Почему я?» объяснила, почему официально не выходит замуж за гражданского мужа Тиграна Кеосаяна.

«Никогда не хотела замуж. Тигран начинает возмущаться по этому поводу. Он мне периодически делает предложение, дарит кольца, а я говорю: «Родной, я просто коллекционирую кольца». Мне кажется, не спугнуть бы. Лучшее — враг хорошего. И потом — зачем?»

Маргарита Симоньян

Как отметила Симоньян, которая, к слову, младше Кеосаяна на 14 лет, брак влечет за собой много бумажной волокиты. В качестве примера она привела случай из их совместной жизни. Несколько лет назад она захотела приобрести в ипотеку квартиру в Сочи, а Кеосаян выступил резко против. Если бы она была замужем, то потребовалось нотариально заверенное согласие от мужа. А так она купила апартаменты, которые, кстати, Кеосаян позже полюбил и сейчас любит проводить в них время.

Напомним, что Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян вместе уже девять лет. У пары трое совместных детей.

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