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«Он периодически делает предложение»: Симоньян объяснила, почему не выходит замуж за Кеосаяна

Как отметила телеведущая, жить гражданским союзом намного удобнее.

«Он периодически делает предложение»: Симоньян объяснила, почему не выходит замуж за Кеосаяна
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян. Фото: instagram.com/_m_simonyan_/

Телеведущая Маргарита Симоньян в шоу Валерии «Почему я?» объяснила, почему официально не выходит замуж за гражданского мужа Тиграна Кеосаяна.

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян. Фото: Globallookpress.com

«Никогда не хотела замуж. Тигран начинает возмущаться по этому поводу. Он мне периодически делает предложение, дарит кольца, а я говорю: «Родной, я просто коллекционирую кольца». Мне кажется, не спугнуть бы. Лучшее — враг хорошего. И потом — зачем?»

Маргарита Симоньян

Как отметила Симоньян, которая, к слову, младше Кеосаяна на 14 лет, брак влечет за собой много бумажной волокиты. В качестве примера она привела случай из их совместной жизни. Несколько лет назад она захотела приобрести в ипотеку квартиру в Сочи, а Кеосаян выступил резко против. Если бы она была замужем, то потребовалось нотариально заверенное согласие от мужа. А так она купила апартаменты, которые, кстати, Кеосаян позже полюбил и сейчас любит проводить в них время.

Напомним, что Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян вместе уже девять лет. У пары трое совместных детей.

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ВалерияМаргарита СимоньянСочиТигран КеосаянШоу "Почему я?"