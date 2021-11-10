«Хорошенькая?»: Ирина Круг в свитере цвета «марсала» предстала на съемках своего нового клипа

Певица Ирина Круг поделилась видео, на котором запечатлено, как ей делают макияж.

Вдова известного исполнителя шансона Михаила Круга — Ирина Круг — после его смерти занялась творческой карьерой.

Сейчас у певицы масса поклонников по всей стране. Они ждут новых клипов Ирины Круг, ее выступлений и всегда готовы осыпать комплиментами свою любимицу.

Ирина Круг поделилась в микроблоге видео, которое записала перед съемками клипа. Кадр запечатлел, как Ирине Круг делают макияж.

В какой-то момент девушка-визажистка отходит от вокалистки, смотрит на нее и восхищенно выдыхает: «Хорошенькая!»

«Хорошенькая?» — поинтересовалась под видео Ирина Круг у своей аудитории.

Поклонники тут же дали утвердительный ответ.

«Конечно, хорошенькая. Ждем новый клип с нетерпением», «Вы просто великолепно выглядите!», «Очень приятная, без лишнего пафоса и кривляния. Очень вас любим!», «Вам очень этот цвет свитера идет», «Очень милая и воспитанная женщина», «Шедевр», — высказались в Сети.

Напомним, 45-летняя Ирина Круг летом этого года впервые стала бабушкой, у нее родилась внучка Виктория.

Новым статусом певицу одарила ее дочка от первого брака — Марина Воробьева, которую второй муж Ирины, Михаил Круг, любил и воспитывал как родную.

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