«Встретили из роддома»: первое фото Ирины Круг с новорожденной внучкой

Певица радостно сообщила о том, что стала бабушкой.

Известная вокалистка, вдова знаменитого исполнителя шансона Михаила Круга, 45-летняя Ирина Круг поделилась прекрасной новостью со своей аудиторией в Instagram.

Звезда впервые стала бабушкой! Новый статус Ирина получила, благодаря старшей дочери, 26-летней Марине Воробьевой, которая не так давно вышла замуж.

В микроблоге вокалистка поделилась снимком, который был сделан во время выписки молодой мамочки с новорожденным ребенком из клиники. Ирина в кадре нежно обнимает дочку Марину за плечи. Рядом стоят зять исполнительницы Сергей и сын Александр Круг.

«Встретили нашу маленькую девочку из роддома, не верится, что я стала бабушкой, но по-моему это супер», — написала Ирина Круг под фото.

На снимке хорошо видна и новорожденная малышка. Девочку не стали заворачивать в пеленки или одеяльце. На крошке пудровое боди, носочки и легкая шапочка.

Ирина Круг пришла на выписку в белом облегающем платье с абстрактным принтом.

«Поздравляю вас, Ирина, с новым статусом бабушки», «Поздравляю с новым званием -бабушка! Здоровья малышке!», «Ирина, с внучечкой вас! Здоровья малышке», — поздравили Ирину Круг ее поклонники.

Смотрите также: