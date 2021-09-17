Голубые джинсы и кофточка в полоску: Ирина Круг запечатлелась с маленькой внучкой и озвучила ее имя

45-летняя известная певица, вдова именитого исполнителя шансона Михаила Круга Ирина поделилась в микроблоге нежным фото. В кадре она предстала с маленькой внучкой на руках.

«Наша Виктория, — озвучила Ирина Круг имя девочки. – Лялечка приехала в гости».

Малышка облачена в светло-голубые джинсы и кофточку песочного оттенка в полоску. Маленькая Виктория уткнулась личиком в плечо своей бабушки, а та нежно поддерживает внучку за спинку.

Подписчики Ирины Круг пришли в умиление от трогательного кадра.

«Какая молодая и красивая бабушка!», «Счастливая бабушка. Прелесть», «Какая хорошенькая внучка и не менее хорошая бабушка!», «Такая нежность. Очень трогательная фотография», «Какая милота. Ирина, вы на этой фотографии, словно мама детки», — высказались в Сети.

Напомним, Ирина Круг сообщила о том, что стала бабушкой, в конце июня этого года. Она поделилась в микроблоге фото с выписки малышки с мамой из роддома.

Новым статусом Ирина Круг обязана своей 27-летней дочери Марине Воробьевой. Она родилась в первом певицы, второй муж Ирины Михаил Круг любил ее наследницу, как родную.

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