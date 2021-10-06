Так теперь выглядят бабушки: певица Ирина Круг подчеркнула изящную фигуру в наряде в стиле total black

Певица Ирина Круг в эти дни гастролирует по Украине. Вокалистка, которая вышла на сцену после трагической гибели мужа Михаила Круга, уже давно завоевала любовь и признание поклонников.

При этом фанаты влюблены не только в песни и голос Ирины Круг, им очень импонирует, как она выглядит. Ирина Круг с возрастом только хорошеет. Стройная блондинка, она умеет одеваться так, чтобы подчеркнуть достоинства своей фигуры.

На прогулку по набережной Днепра Ирина Круг вышла в наряде в стиле total black. Звезда подчеркнула стройные формы черными брюками прямого кроя, водолазкой и косухой. Снимком с променада перед выступлением Ирина Круг поделилась в Instagram, вызвав восторг у своих подписчиков.

«Ого, какая красивая Ирина Викторовна», «Стильная красотка, Ирина! Ждем концерт», «Нереально классная, Ирина», — высказались в Сети.

Напомним, минувшим летом 45-летняя Ирина Круг впервые стала бабушкой. Внучку Викторию ей подарила дочка от первого брака Марина Воробьева, которую второй муж Ирины Михаил Круг любил, как родную.

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