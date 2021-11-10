Ну что же там? Кошкина прикрыла кулачком «верблюжью лапку», заставив публику смотреть туда

Яна Кошкина выставила несколько кадров в Stories своего инстаграма, где она работает со звукорежиссером, пристегивающим к ее красному платью микрофон.

Специалист попытался застегнуть звезде верхнюю пуговицу на ее дерзком декольте, но она категорически не дала ему это сделать.

«Нет!» — возразила артистка.

«У меня такое мини, вы не представляете!» — заинтриговала она к тому же.

Позже она выложила в Сеть другое короткое видео, на котором раскачивается в этом красном мини-платье, примерив поверх него объемный жакет. При этом Кошкина зажала кулачком его подол в области паха, заставляя волей-неволей смотреть именно туда. Судя по всему, мини действительно оказалось сильно экстремальным.

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