«Привлек внимание купальник»: Волочкова красиво запечатлелась на яхте, сложив ножки буквой «Х»

Балерина улетела в Турцию, чтобы роскошно отдохнуть в люксовом отеле.

Анастасия Волочкова улетела в отпуск в Турцию, выбрав любимый европейцами курорт Сиде. Балерина арендовала номер в пятизвездочном отеле люкс-уровня.

Во время отдыха она не забыла про своих почитателей, которые, конечно же, ждали от нее новых шпагатов. Звезда не стала их разочаровывать и показала свою растяжку в лучшем виде, взойдя в будку спасателя и приняв эффектную стойку на одной ноге.

Теперь Анастасия Волочкова решила побаловать себя прогулкой на яхте, запечатлевшись в красивой позе, скрестив стройные ножки буквой «Х». Фото немало впечатлило публику и особенно мужчин.

«Привлек внимание купальник, а потом понял, что хозяйка гораздо красивее», «Фигура – отпад!», «Здравствуйте, ноги!», «Вы очень красивая!» — можно увидеть в комментариях блога Анастасии Волочковой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.